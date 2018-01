Melandri é o mais rápido na MotoGP O piloto italiano Marco Melandri, da Honda, fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos para o GP da Catalunha de MotoGP, no circuito de Montmelo, em Barcelona. Já o brasileiro Alexandre Barros, também da Honda, conseguiu apenas o 7º lugar nesta sexta-feira. Melandri fez sua melhor volta na segunda sessão de treinos livres, ao marcar 1m43s317. E Alexandre Barros conseguiu ser mais rápido na primeira tomada de tempos, com 1m44s105. Líder do campeonato, depois de 5 etapas disputadas, o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, fez o 5º tempo nos treinos desta sexta-feira: 1m43s652. Neste sábado acontece a definição do grid de largada. E o GP da Catalunha, sexta etapa da temporada da MotoGP, será realizado no domingo. Confira os melhores tempos do dia: 1º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m43s317 2º Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1m43s408 3º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1m43s467 4º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m43s638 5º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m43s652 6º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1m43s885 7º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m44s105 8º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1m44s138 9º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m44s139 10º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m44s145