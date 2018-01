Melandri vence na Austrália e embola o Mundial da MotoGP Largando na sétima colocação, o italiano Marco Melandri, da equipe Fortuna Honda, conquistou na madrugada deste domingo (horário de Brasília) a sua terceira vitória na temporada 2006 da MotoGP ao cruzar a linha de chagada em primeiro no GP da Austrália, disputado no circuito de Phillip Island. Ele venceu a prova com o tempo de 44min15s621. Correndo em casa, o anfitrião Chris Vermeulen (Rizla Suzuki) ficou com a segunda colocação da 14ª etapa da temporada, enquanto que o italiano Valentino Rossi (Camel Yamaha Team) terminou na terceira posição. Líder do campeonato e pole position da prova, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda Team) ficou com o quinto posto. "Realmente amo esta pista. Venci aqui nas 125cc (em 1999) e também ganhei o título das 250cc aqui (em 2002)", disse Melandri, que se tornou o primeiro piloto italiano a vencer em Phillip Island nas três principais categorias da motovelocidade. "No começo, no molhado, estava muito difícil. Mas depois encontrei o meu ritmo, percebi que a moto estava funcionando muito bem. Estava olhando para os boxes, mas ninguém se aproximava. Então eu apenas fui suave até o final", completou. Com o resultado, Hayden segue na ponta da classificação geral, com 225 pontos, 21 a mais que Rossi. Melandri está na terceira posição, com 193, junto com o espanhol Dani Pedrosa. Ainda faltam mais três provas para o término da temporada - Japão (24/09), Portugal (15/10) e Espanha (29/10). Confira a classificação do GP da Austrália: 1. Marco Melandri (Fortuna Honda/ITA) - 44min15s621 2. Chris Vermeulen (Rizla Suzuki/AUS) - 44min25s320 3. Valentino Rossi (Camel Yamaha Team/ITA) - 44min26s147 4. Sete Gibernau (Ducati Marlboro Team/ESP) - 44min26s236 5. Nicky Hayden (Repsol Honda Team/EUA) - 44min26s315 6. Casey Stoner (Honda LCR/AUS) - 44min26s944 7. Loris Capirossi (Ducati Marlboro Team/ITA) - 44min42s176 8. Shinya Nakano (Kawasaki Racing Team/JPN) - 44min42s287 9. Toni Elias (Fortuna Honda/ESP) - 45min12s855 10. Makoto Tamada (Konica Minolta/JPN) - 45min17s852 11. Randy De Puniet (Kawasaki Racing Team/FRA) - 45min18s053 12. John Hopkins (Rizla Suzuki/EUA) - 45min34s430 13. Alex Hofmann (Pramac d´Antín/ALE) - 46min03s854 14. Kenny Roberts (Team Roberts/EUA) - a uma volta 15. Dani Pedrosa (Repsol Honda Team/ESP) - a uma volta 16. James Ellison (Tech 3 Yamaha/GBR) - a duas voltas 17. Jose Luis Cardoso (Pramac d´Antín/ESP) - a três voltas 18. Carlos Checa (Tech 3 Yamaha/ESP) - não completou 19. Colin Edwards (Camel Yamaha Team/EUA) - não completou