Mercado de pilotos começa a se agitar O mercado de pilotos para a temporada 2002 da Fórmula 1 começou a se agitar. E com uma notícia que surpreendeu a todos: Flavio Briatore, diretor da Benetton, prestes a se chamar equipe Renault, não exerceu a opção que tinha sobre o italiano Giancarlo Fisichella, que disputa bela temporada. "Terminou o prazo quarta-feira e Flávio não me confirmou no time", disse o piloto, sem esconder sua decepção. "Isso não quer dizer que eu estou fora da Benetton." Em 12 sessões de classificação até agora disputadas, Fisichella só foi mais lento que o conceituado Jenson Button em apenas duas provas. Não é tudo: o italiano marcou 4 pontos diante de 2 do inglês. "Em breve nossas escuderias farão o anúncio oficial", falou Jarno Trulli, da Jordan, nesta sexta-feira. Apesar de muita gente acreditar que Trulli e Fisichella irão trocar de time, o mais provável é que os dois permaneçam onde estão, apesar da estranha decisão de Briatore. O mercado aguarda também a definição do caso Mika Hakkinen. O campeão do mundo de 1998 e 1999 quer assinar por dois anos com a McLaren e receber um pouco mais dos cerca de US$ 12 milhões por temporada de hoje. Ron Dennis, da McLaren, oferece compromisso de apenas um ano e um valor fixo menor do pago atualmente. Hakkinen passaria a receber por ponto conquistado e, no caso de vitória, teria um belo bônus adicional. Dennis duvida da motivação de Hakkinen que, com 32 anos e um filho de quase um, pode estar pensando muito seriamente em aposentadoria e, pior, sem saber. A Arrows deverá mudar sua formação. O holandês Jos Verstappen está confirmado para 2002, Enrique Bernoldi, ainda não. Tom Walkinshaw, dono da Arrows, deseja que a Red Bull, patrocinadora do brasileiro, invista bem mais que os cerca de US$ 3,5 milhões deste ano para a sua manutenção na escuderia. E, agora, com o argumento de que terá um bom motor, o mesmo Ford da Jaguar, deverá cobrar caro. Pode ser que, por isso, Bernoldi se desloque para a Prost, que necessita de dinheiro e de um piloto de preferência brasileiro. Pedro Paulo Diniz tem 40% da organização e pode, a partir de dezembro, tornar-se majoritário na Prost. Ferrari já confirmou Michael Schumacher e Rubens Barrichello e a Williams, Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya. Não deverão também sofrer alterações a McLaren, com Mika Hakkinen e David Coulthard, e a Sauber, Kimi Raikkonen e Nick Heidfeld, as quatro melhores no Mundial hoje. A BAR já oficializou Jacques Villeneuve e Olivier Panis, assim como a Jaguar, Eddie Irvine e Pedro de la Rosa. Se Jean Alesi for bem nas cinco corridas finais ficará na Jordan em 2002. Na Minardi ninguém sabe o que acontecerá, ou seja, com qual motor correrá e quem serão os seus pilotos. Fernando Alonso com certeza tem lugar na F-1, na própria Minardi, onde está, ou mesmo na Benetton, porque seu "passe" pertence à Renault.