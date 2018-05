Mercedes anuncia o retorno de Michael Schumacher

A Mercedes enfim anunciou oficialmente na manhã desta quarta-feira o que todo o mundo já esperava: o heptacampeão Michael Schumacher está de volta à Fórmula 1. O piloto, que estava aposentado desde 2006, fechou um acordo de US$ 9 milhões (cerca de R$ 16 milhões) por um ano de contrato. Ele será companheiro do também alemão Nico Rosberg.

"Após três anos, tenho a energia de volta e estou pronto para coisas sérias na categoria", afirmou Schumacher em entrevista coletiva. "O pescoço não estava bem no verão [no Hemisfério Norte], mas tive o tempo para recuperar completamente e agora está 100%", disse o piloto, que completa 41 anos no próximo 3 de janeiro.

Em 2009, Schumacher bem que tentou voltar às pistas para substituir Felipe Massa, que sofreu um grave acidente nos treinos classificatórios para o GP da Hungria. Na época, por "consideração à Ferrari" e "ao irmão brasileiro", ele aceitou o desafio, chegou a realizar um treino com uma Ferrari de 2007 - os testes estavam proibido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) até então -, mas justamente as dores no pescoço impediram o retorno.

O alemão ocupou de consultor da Ferrari durante a temporada 2009 - pouco para o talento e categoria de quem conquistou sete títulos, 91 vitórias e 68 pole positions na principal categoria do automobilismo. Porém, na escuderia italiana, não tinha mais espaço depois da confirmação de Felipe Massa e Fernando Alonso como os pilotos para 2010.

Apesar da idade e do tempo afastado das pistas, Schumacher avisa que não retorna às pistas para brincar ou manchar sua brilhante carreira.

"A Mercedes representa um novo desafio para mim tanto no aspecto esportivo quanto no pessoal. Será um novo capítulo na minha carreira", disse. "Estou convencido de que juntos [com a equipe da Mercedes GP] poderemos lutar pelo título da Fórmula 1 do ano que vem. Já estou ansioso para voltar às pistas", completou.

QUEM É ELE Nome: Michael Schumacher Nascimento: Hürth-Hermülheim (Alemanha), em 3 de janeiro de 1969 Estreia na Fórmula 1: 1991 Títulos: 7 Vitórias: 91 Poles: 68 Pódios: 154

Na Mercedes GP, ele reencontrará um antigo companheiro de Benneton (1992-1995) e Ferrari (1996-2006). O sempre estrategista Ross Brawn é o chefe da equipe alemã, que herdou a atual campeã de Pilotos e de Construtores Brawn GP.

"Estou ansioso para trabalhar com meu velho amigo Ross Brawn e meus companheiros da época da Mercedes Junior Programme. Esta parceria fecha um ciclo para mim. A Mercedes me apoiou por muitos anos quando eu estava começando na Fórmula 1. E agora eu posso dar alguma coisa em troca", disse o piloto, que agora só aguarda o início da temporada em 14 de março, com o GP do Bahrein.

