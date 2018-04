Mercedes anuncia renovação do contrato do alemão Nico Rosberg

ABU DABI - Três dias antes da disputa do GP de Abu Dabi, penúltima etapa de 2011 do Mundial de Fórmula 1, a Mercedes anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do alemão Nico Rosberg. A escuderia não especificou o tempo exato do novo compromisso firmado, mas revelou que o mesmo "inclui a temporada de 2013 e além".

Com isso, o piloto de 26 anos confirmou o seu prestígio junto à escuderia, que o contratou inicialmente para a disputa do Mundial de 2010. Michael Schumacher, o seu companheiro de equipe na Mercedes, também foi garantido para a próxima temporada da F1, por meio do comunicado que oficializou a renovação do contrato de Rosberg.

"Estou muito animado em prorrogar o meu contrato com a equipe. Vencer com uma Flecha de Prata será um dos melhores momentos da minha vida e estou contente em ajudar o nossa equipe na nossa busca em nos tornarmos a melhor na Fórmula 1", ressaltou Rosberg, que prevê temporadas vitoriosas pela frente, apesar de a Mercedes ainda não fazer parte do primeiro escalão das equipes da F1.

"Tenho toda a confiança de que a equipe vai me fornecer um carro vencedor, e que seremos capazes de contribuir para o patrimônio de corridas fantásticas das Flechas de Prata. Estou ansioso para grandes momentos nos próximos anos com a família Mercedes-Benz", reforçou.

Rosberg subiu três vezes ao pódio e conquistou 217 pontos deste que assumiu um lugar no cockpit da Mercedes. Anteriormente, ele correu três temporadas pela Williams, após estrear na Fórmula 1 em 2007.

"Sabemos que Nico é um piloto que pode vencer corridas e campeonatos. Ele tem tido um desempenho excepcional nas últimas duas temporadas, alcançando resultados que estão no limite da capacidade técnica de nosso carro atual", enfatizou Ross Brawn, chefe da Mercedes, ao festejar a renovação do contrato.

Rosberg ocupa hoje a sétima colocação no Mundial de Fórmula 1, com 75 pontos, cinco à frente de Michael Schumacher, o oitavo no geral. Eles estão atrás apenas dos pilotos de Red Bull, McLaren e Ferrari e consolidaram a Mercedes como quarta maior força da categoria atualmente.