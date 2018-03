Mercedes em pé guerra com Ron Dennis O suíço Mario Illien, sócio da Mercedes na Ilmor, empresa com sede na Inglaterra que constrói os motores da montadora alemã para a Fórmula 1, está em pé de guerra com Ron Dennis, sócio da McLaren. Quando o time vence são as qualidades do chassi que venceram, quando perde, é por causa dos motores Mercedes. Com a saída de Jean-Jacques His da Renault, que voltará a produzir um motor de arquitetura convencional, V-10 a 90 graus, Illien está vendendo sua participação na Ilmor para a Mercedes e pode transferir-se para a marca francesa. Os motores alemães estão agora sob a responsabilidade direta de Werner Laurenz, o mago da BMW que, por um caminhão de dinheiro, passou para a Mercedes.