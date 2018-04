Mercedes exibe otimismo para GP em Spa e garante estar satisfeita com desempenho

O encerramento das tradicionais das férias do verão europeu da Fórmula 1 se dá oficialmente neste fim de semana com a disputa do GP da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps. E a retomada do campeonato se dá em um cenário diferente ao dos anos anteriores, quando a supremacia da Mercedes era clara, com seus pilotos protagonizando a briga pelas vitórias e títulos.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff reconheceu que a equipe chega para a corrida como favorita em função das características do circuito belga, mas também destaca que será preciso muito trabalho para que essa condição seja confirmada, conquistando o terceiro triunfo consecutivo em Spa-Francorchamps.

"No papel, as pessoas vão apontar que Spa deve se adequar ao nosso carro porque é um circuito onde a eficiência aerodinâmica é extremamente importante. Mas os pressupostos são perigosos, já vimos muitas vezes nesta temporada que as previsões precisaram ser reescritas de um fim de semana para o outro. Então, não assumiremos nada e faremos o nosso trabalho para ter certeza de que fizemos o melhor para maximizar nosso potencial para pontuar", disse.

A Mercedes até lidera o Mundial de Construtores com 357 pontos, contra os 318 da Ferrari, mas seus pilotos estão atrás do alemão Sebastian Vettel na classificação do Mundial de Pilotos. Ainda assim, o dirigente garante que está satisfeito com o resultados obtidos até agora.

"As férias de verão vieram no momento perfeito para que pudéssemos dar um passo atrás e fazer um balanço da nossa temporada até agora. Foi bom e mostrou muitas qualidades da nossa equipe", afirmou Wolff, exibindo otimismo para a sequência do campeonato.

O GP da Bélgica será disputado no próximo domingo, com largada prevista para as 9 horas (de Brasília). As atividades se iniciarão nesta sexta-feira, com a realização de dois treinos livres, sendo o primeiro deles às 5 horas.