Mercedes fecha patrocínio com empresa da Malásia

A equipe de Fórmula 1 Mercedes, a antiga Brawn GP, anunciou a assinatura de um contrato de patrocínio com a Petronas, a petrolífera estatal da Malásia.

A escuderia alemã estreará seu novo carro em 1.º de fevereiro, quando, perto de Valência (cidade), começarão os primeiros testes para a próxima temporada da F-1.

Além da Mercedes GP, a Petronas patrocinará o GP da Malásia, terceira prova do Mundial, programada para 4 de abril, no circuito de Sepang.

O diretor-geral da equipe, Ross Brawn, disse ter ficado satisfeito com o acordo com a Petronas. Segundo o dirigente, o patrocínio dará "uma base fantástica" para que a escuderia "dispute a F-1" como uma equipe do mais alto nível.