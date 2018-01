Merlo encerra F-Renault com vitória Campeão antecipado, depois de ter vencido a prova de sábado, Nelson Merlo fechou a temporada 2005 da Fórmula Renault com mais uma vitória. Neste domingo, em Interlagos, São Paulo, ele ganhou a última corrida do campeonato. Nelson Merlo completou as 22 voltas deste domingo em 41m00s111, superando Douglas Soares, que ficou em segundo lugar, e Fábio Beretta, que terminou na terceira posição. ?Como o campeonato já estava definido, corri mais tranqüilo. A corrida foi meio complicada, pois muita gente bateu e rodou. Agora, é pensar na próxima temporada, quando vou disputar a Fórmula-3 Sul-Americana?, disse o campeão Nelson Merlo. Na disputa direta pelo vice-campeonato da temporada, Bia Figueiredo tentou ganhar a posição de Felipe Lapenna na pista, mas os dois carros se tocaram. Com isso, Bia acabou abandonando a prova e Lapenna recebeu bandeira preta, sendo excluído da corrida. Como nenhum dos dois pontuou, Lapenna terminou com o vice-campeonato, enquanto Bia ficou em terceiro lugar na temporada.