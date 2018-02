Mesmo com queda, Barros consegue 4.º tempo em Sepang O brasileiro Alexandre Barros, mesmo após sofrer uma queda, cravou, nesta terça, o quarto melhor tempo no segundo dia de treinos da MotoGP no circuito de Sepang, na Malásia. O brasileiro ficou na frente até do pentacampeão Valentino Rossi, que terminou em quinto. Foi uma melhora significativa de Barros, que conseguiu somente o 12.º tempo na segunda-feira. Na primeira metade do dia, além do brasileiro, outro veterano marcou sua volta à MotoGP: Olivier Jacque, que já foi até companheiro de equipe de Barros em 2003, correndo pela Yamaha. Mas a Suzuki continua comandando com o norte-americano John Hopkins, que mais uma vez fez o melhor tempo da seção de treinos que vai até quarta-feira. Já o atual campeão da categoria, o também norte-americano Nicky Hayden, segue melhorando seus tempos na pista asiática e foi o oitavo nesta terça-feira. Atualizado às 20h04