Mexicano confirma pole na CART Favorecido pela chuva, o mexicano Adrian Fernandez voltou a ser o mais rápido e garantiu neste sábado a pole-position no GP de Monterrey da CART, que será disputado neste domingo à noite. O melhor brasileiro no grid é Christian Fittipaldi, que vai largar na quarta posição. Cristiano da Matta será o quinto. veja o grid de largada do GP de Monterrey: .1. Adrián Fernández (MEX) 1:18,929 .2. Dario Franchiti (ING) 1:19,202 .3. Alex Tagliani (CAN) 1:19,241 .4. Christian Fittipaldi (BRA) 1:19,270 .5. Cristiano Da Matta (BRA) 1:19,275 .6. Michael Jourdain Jr. (MEX) 1:19,316 .7. Bruno Junqueira (BRA) 1:19,480 .8. Kenny Brack (SUE) 1:19,491 .9. Townsend Bell (EUA) 1:19,682 10. Jimmy Vaser (EUA) 1:19,832 11. Oriol Servía (ESP) 1:19,878 12. Mario Domínguez (MEX) 1:19,982 13. Tony Kanaan (BRA) 1:19,985 14. Scott Dixon (NZL) 1:20,102 15. Toramusuka Takagi (JAP) 1:20,400 16. Michael Andretti (EUA) 1:20.473 17. Patrick Carpentier (CAN) 1:20,712 18. Max Papis (ITA) 1:21,992 19. Paul Tracy (CAN) 1:22,347 20. Shinji Nakano (JAP) 1:20,419