Mexicano larga na ponta na F-Cart O mexicano Michel Jourdain Jr., da equipe Rahal, larga na pole position neste domingo, no GP de Long Beach, terceira etapa da temporada da F-Cart. É a primeira pole de Jourdain na categoria. Ao seu lado na primeira fila estará o canadense Paul Tracy, líder do campeonato com 44 pontos. O melhor brasileiro no grid é Bruno Junqueira, da Newman-Haas, na quarta posição. A corrida começa às 17 horas e terá transmissão ao vivo da RedeTV!. Jourdain obteve hoje a pole com o tempo de 1min18s177, superando os 1min08s729 conseguidos por Tracy. Bruno Junqueira cravou 1min08s537 e divide a segunda fila com o canadense Alex Tagliani, da Rockestsport, terceiro no grid com o tempo de 1min08s537. Líder da temporada da F-Cart e com um domínio até surpreendente neste início de campeonato - venceu com tranqüilidade as duas etapas já realizadas -, o canadense Paul Tracy disputa neste domingo o GP de Long Beach em busca de um recorde: se tornar o primeiro piloto na história da categoria a vencer as três primeiras corridas do ano. O objetivo do brasileiro Mário Haberfeld, da Conquest, é bem mais modesto. Trabalhando em uma equipe pequena, acha difícil até terminar o campeonato como o melhor estreante, pois vários pilotos disputam a primeira temporada na categoria. "Vai ser difícil ser o ?rookie of the year?. Acho mais realista pensar em ser o melhor piloto com chassis Reynard??, entende. Dos 19 pilotos inscritos, 13 competem com Lola. Roberto Moreno, outro que estreou na Cart num GP em Long Beach, prefere pensar corrida a corrida. E está confiante para este domingo. "Tenho certeza de que meu equipamento me deixar em condição de ganhar??, disse o piloto da Herdez.