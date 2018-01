Mexicano vence GP de Milwaukee na Cart O mexicano Michel Jourdain Jr. precisou de 125 corridas para vencer na F-Cart. Conseguiu quebrar o jejum na noite de sábado, em Milwaukee, em um GP histórico, pois foi o primeiro da categoria realizado à noite. A vitória também valeu ao piloto da Rahal a liderança do campeonato, pois os então líderes, Bruno Junqueira e Paul Tracy, não foram bem. Dos quatro brasileiros na pista, o único a marcar pontos foi Mário Haberfeld, da Conquest, que chegou em sétimo lugar. O GP de Milwaukee, realizado à noite em comemoração aos 100 anos do circuito oval de 1 milha (1,6 km), começou sob bandeira amarela, porque os carros não estavam com os pneus na temperatura ideal. Foram três voltas nesta condição. Com bandeira verde, Jourdain ultrapassou o pole, o canadense Alex Tagliani, da Rocketsport, e assumiu a liderança. Na quarta volta, Bruno Junqueira, da Newman-Haas, rodou na curva 2 e provocou o acidente que envolveu também o brasileiro Roberto Moreno e o francês Patrick Lemarie. Os três deixaram a corrida. Nova bandeira amarela, das seis que a corrida teve. Com isso Junqueira, que chegou a Milwaukee empatado com Tracy na liderança (66 pontos), viu frustrado seu plano que se isolar no topo da classificação. Acabou superado por Jourdain e seu prejuízo só não foi maior porque o canadense da Forsythe chegou apenas em 12.º, ganhando um único ponto. Tracy poderia ter ido ao pódio, mas uma roda solta a 25 voltas do final, quando estava em terceiro, o obrigou a ir para o boxes e o fez perder várias posições. Jourdain, em contrapartida, dominou praticamente todo o GP ? liderou 233 das 250 voltas. Completou a prova em 2h16min45s692 e foi ao pódio acompanhado pelo espanhol Oriol Sérvia, da Patrick (0s468 de diferença), e pelo canandense Patrick Carpentier, da Forsythe (0s704). Agora, comanda a classificação com 77 pontos, contra 67 de Tracy, 66 de Junqueira e 53 do francês Sebastien Bourdais, da Newman-Haas, que venceu os dois GPs anteriores, na Inglaterra e na Alemanha, mas foi nono hoje. Haberfeld, que teve problemas em dois dos pit stop que fez (no último deles, um defeito na roda traseira dianteira lhe custou duas posições) ficou satisfeito com o sétimo lugar. ?A corrida foi boa para mim, até porque foi a minha primeira em um oval de 1 milha. Alcançamos nosso objetivo que era terminar a prova e marcar pontos?, disse o piloto da Conquest, que tem 26 pontos no campeonato. O português Tiago Monteiro, da Fittipaldi-Dingman, foi o 10.º em Milaukee e soma 11 pontos na temporada. Gualter Salles, da Dale Coyne, chegou em 13.º em seu retorno à categoria. A próxima etapa, a sétima, será em Laguna Seca, dia 15. Brasileiros - O brasileiro Bruno Junqueira sofreu uma acidente na terceira volta. O piloto Mario Dominguez fechou o brasileiro, que acabou batendo no muro. A batida foi forte e Junqueira teve de ser imobilizado pela equipe de resgate e depois levado ao hospital para fazer um raio-X. O brasileiro Roberto Pupo Moreno e o novato Patrick Lemarie se envolveram no mesmo acidente e também abandonaram a prova. Bruno Junqueira está em segundo lugar no campeonato, com 66 pontos. Classificação final do GP de Milwaukee 1. Michel Jourdain (MEX) Ford/Lola 2. Oriol Servia (ESP) Ford/Lola 3. Patrick Carpentier (CAN) Ford/Lola 4. Darren Manning (GBR) Ford/Reynard 5. Alex Tagliani (CAN) Ford/Lola 6. Adrián Fernández (MEX) Ford/Lola 7. Mario Haberfeld (BRA) Ford/Reynard 8. Mario Dominguez (MEX) Ford/Lola 9. Sebastien Bourdais (FRA) Ford/Lola 10. Tiago Monteiro (POR) Ford/Reynard 11. Jimmy Vasser (EUU), Ford/Reynard 12. Paul Tracy (CAN) Ford/Lola 13. Gualter Salles (BRA) Ford/Lola 14. Rodolfo Lavin (MEX) Ford/Reynard 15. Joel Camathias (SUI) Frd/Lola 16. Ryan Hunter-Reay (EUU), Ford/Lola 17. Bruno Junqueira (BRA) Ford/Lola 18. Patrick Lemarie (FRA) Ford/Lola 19. Roberto Moreno (BRA) Ford/Lola