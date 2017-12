Miami: uma 20ª prova na temporada A Cart recuperou o GP de Chicago e a corrida, com organização da própria entidade, será na data prevista: 30 de junho, entre as provas de Portland e Toronto. Hoje será anunciada, com a presença de diversos pilotos, a 20.ª prova da temporada da Indy, categoria que é promovida pela Cart: 6 de outubro, nas ruas de Miami. Leia mais no Jornal da Tarde