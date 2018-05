Michael Schumacher divulga carta de agradecimento à Ferrari

Depois de surpreender o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, na semana passada, ao revelar que voltaria à Fórmula 1 pela rival Mercedes, o piloto alemão Michael Schumacher divulgou neste sábado uma carta de agradecimento à equipe italiana.

O heptacampeão mundial obteve suas maiores conquistas e seus principais recordes no comando de uma Ferrari entre 1996 e 2006. Nos últimos anos, Schumacher atuava como consultor da equipe. Neste ano, quase voltou às pistas quando o brasileiro Felipe Massa sofreu acidente no GP da Hungria. O alemão só não substituiu Massa por causa de dores no pescoço, sequela de um acidente de moto.

"Por 14 anos, eu fui parte da Ferrari e ela de mim. Um pedaço considerável da Ferrari sempre estará no meu coração. Sempre lembrarei do carinho, força e dedicação que recebi dos fãs italianos durante anos", disse Schumacher na carta. "Senti-me bem recebido por vocês e tentei passar alegria e paixão quando lutei nas pistas, devolvendo com vitórias".

O alemão também destacou o aprendizado que não se restringiu ao aspecto técnico do automobilismo. "Encontrei muitos amigos e aprendi muito no tempo que passei na Ferrari. Observei cuidadosamente o jeito de encarar as coisas e algumas vezes repeti essa atitude na Alemanha: não reclamava, apenas tentava ver a beleza, encontrar o que há de bom no inevitável e superar a situação", registrou.

Por fim, o novo piloto da Mercedes GP, ex-Brawn GP, previu grandes batalhas nas pistas contra sua antiga escuderia. "Competirei contra a Ferrari com o maior respeito. Tenho certeza de que serão grandes batalhas e que a Ferrari poderá mostrar sua força histórica, porque sei do que esses caras são capazes. Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram. Ficaria feliz se, além dos dois pilotos concorrentes na pista, vocês continuassem a me dar um pouco de sua simpatia ilimitada".