Michael Schumacher fala em conquistar oitavo título até 2012

Desde que anunciou seu retorno à Fórmula 1, Michael Schumacher tem preferido não causar muita expectativa. Mas, depois de dizer que estava voltando para "se divertir", o alemão parece ter retomado a antiga competitividade. Agora, ele já fala em ser campeão pela oitava vez até o fim de seu contrato com a Mercedes, em 2012.

"Em nosso planejamento de longo prazo, nos temos uma meta: queremos ser campeões pela Mercedes", afirmou Schumacher em entrevista ao jornal alemão Bild. "Talvez não consigamos no primeiro ano, mas é algo possível num prazo de três temporadas", disse o piloto, que completou 41 anos no início do mês.

Schumacher afirmou, também, que já havia descartado qualquer possibilidade de retorno quando, em julho do ano passado, foi chamado para substituir Felipe Massa na Ferrari. Devido a um problema no pescoço, ele não conseguiu regressar à Fórmula 1, mas reacendeu a vontade de pilotar.

"Eu virei a página da Fórmula 1 quando fiz 40 anos. Mas então surgiu aquele a chance na Ferrari, e depois Ross [Brawn] me convidou para voltar", revelou Schumacher.