Michael Schumacher fica sem ar Michael Schumacher explicou que viveu um pequeno drama na corrida. "A tomada de ar para o capacete, que nos permite respirar melhor durante a corrida, voou longe. Imagino que as pessoas não entendiam quando me viam pilotar nas retas só com a mão direita, porque a esquerda ficava segurando a viseira um pouco aberta para entrar ar." Para sua sorte, ainda é possível se utilizar o câmbio automático na Fórmula 1. A partir do GP da Grã-Bretanha eles serão proibidos.