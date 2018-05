Michael Schumacher já teria assinado contrato com a Mercedes

Sete vezes campeão do Mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher já teria assinado contrato de um ano com a Mercedes GP, segundo a edição online do jornal alemão Bild. O piloto está aposentado desde 2006.

Depois de se retirar da Fórmula 1, Schumacher, que completa 41 anos no próximo 3 de janeiro, teria acertado sua volta em US$ 9 milhões por ano para voltar a alinhar um carro no grid de largada. A temporada 2010 começa em 14 de março, com o GP do Bahrein.

Com a contratação de Schumacher, a escuderia terá um time 100% alemão. Nico Rosberg foi confirmado em novembro como piloto da equipe. A publicação alemã, assegura ainda que Schumacher fechou o contrato em Brackley, na Inglaterra.

A Mercedes GP herdou a atual campeã de pilotos e de construtores da temporada Brawn GP. Ross Brawn, que já trabalhou com Schumacher, é o chefe do time e sempre esteve entre as negociações. Na Ferrari, o alemão atuava como consultor de prova e já não tinha o espaço de antes com a confirmação da dupla de pilotos Felipe Massa e Fernando Alonso.

Em 2009, o alemão tentou voltar às pistas para substituir justamente o brasileiro Felipe Massa, que sofreu um grave acidente nos treinos classificatórios para o GP da Hungria. Por "consideração à equipe Ferrari", Schumacher chegou a realizar testes, mas fortes dores no pescoço impediram o retorno. Luca Badoer assumiu o posto temporariamente, até ser substituído pelo também italiano Giancarlo Fisichella.

