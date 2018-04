Michael Schumacher lidera o segundo dia de testes da F1 em Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA - O alemão Michael Schumacher foi o mais rápido no segundo dia de testes desta semana na pré-temporada da Fórmula 1, realizados no circuito de Jerez de la Frontera, nesta sexta-feira. O piloto da Mercedes desbancou o brasileiro Felipe Massa, que comandou o treino de quinta, e registrou o melhor tempo do dia: 1min20s352.

O desempenho do heptacampeão mundial aumenta as expectativas sobre sua performance na temporada, depois de um decepcionante retorno à F1 em 2010. Schumacher não entrou na pista no primeiro dia de testes e esteve aquém do esperado nos treinos realizados em Valência, na semana passada.

Felipe Massa, por sua vez, manteve a boa performance de quinta-feira e marcou o tempo de 1min20s413, o segundo melhor do dia. No sábado, o brasileiro deverá dar lugar ao espanhol Fernando Alonso nos testes da Ferrari em Jerez.

Campeão em 2009, o inglês Jenson Button fez o terceiro tempo do dia, com 1min21s009, em sua estreia com o modelo MP4-26 da McLaren. O australiano Mark Webber, um dos favoritos ao título neste ano, foi o quinto melhor do dia, com 1min21s613.

O quarto tempo ficou com o espanhol Jaime Alguersuari, que aproveitou o dia para testar os pneus, a distribuição do peso e a configuração do seu Toro Rosso. "Testei todos os componentes, menos os pneus supermacios, e tive uma boa impressão do carro", comentou o piloto.

Confira o resultado final do segundo dia de testes:

1.º - Michael Schumacher (Mercedes), 1min20s352

2.º - Felipe Massa (Ferrari), 1min20s413

3.º - Jenson Button (McLaren), 1min21s009

4.º - Jaime Alguersuari (Toro Rosso), 1min21s214

5.º - Mark Webber (Red Bull), 1min21s613

6.º - Adrian Sutil (Force India), 1min21s780

7.º - Sergio Perez (Sauber), 1min21s857

8.º - Timo Glock (Virgin), 1min22s208

9.º - Vitaly Petrov (Renault), 1min22s493

10.º - Pastor Maldonado (Williams), 1min22s591

11.º - Jarno Trulli (Lotus), 1min23s216