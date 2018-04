Michael Schumacher retorna às pistas em carro da GP2

Malcolm Griffiths/Divulgação

SÃO PAULO - Michael Schumacher está de volta às pistas. Ainda não é um Fórmula 1, mas já faz parte da preparação para o seu retorno à categoria em que conquistou sete títulos mundiais. Em busca de preparo físico, o piloto da MercedesGP fez na manhã desta terça-feira, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha, seu primeiro dia de testes com um carro da Fórmula GP2, o Dallara-Renault.

Além do preparo físico, Schumacher irá trabalhar também as alterações aerodinâmicas e configurações do carro previstas para a temporada 2010 da GP2. Uma alteração na embreagem da principal categoria de acesso à Fórmula 1 também precisa ser desenvolvida.

Em 2009, o piloto alemão bem que tentou voltar às pistas depois que Felipe Massa sofreu grave acidente. Ele chegou a realizar testes com uma Ferrari de 2007, mas as dores no pescoço o impediram de substituir o brasileiro.

