Michael Schumacher se exibe com moto de Casey Stoner

O ex-piloto alemão Michael Schumacher se exibiu hoje sobre o asfalto do circuito Ricardo Tormo, em Valência, a bordo da Ducati GP7 com a qual o australiano Casey Stoner se sagrou campeão mundial de motovelocidade na categoria MotoGP. Um dia após o encerramento do Mundial de MotoGP, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 voltou a pilotar uma Ducati, como já havia feito em outubro de 2005, no circuito italiano de Mugello. Schumacher, de 38 anos e que continua ligado à Ferrari após retirar-se das pistas no ano passado, já confessou em diversas ocasiões ser um apaixonado por motos. Além do alemão, outros grandes nomes das pistas, como o ex-piloto de Fórmula 1 Gerhard Berger e o ex-motociclista americano Kevin Schwantz também pilotaram as máquinas da MotoGP.