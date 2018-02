Michael Schumacher terá curva com seu nome O circuito alemão de Nurburgring vai homenagear Michael Schumacher ao nomear uma de suas curvas com o nome do heptacampeão mundial de Fórmula 1, noticiou a imprensa alemã nesta segunda-feira. "Michael Schumacher estará aqui no Grande Prêmio da Alemanha, em 22 de julho para a dedicatória da curva ´S´ de Schumacher, disse o chefe do circuito, Walter Kafitz. O próprio Schumacher, falando ao jornal Colognia Express, disse que estava muito contente. "Ter esta curva num circuito no meu país com meu nome é uma grande honra", explicou o alemão, que se aposentou no ano passado. De acordo com as reportagens, Schumacher será o primeiro a passar pela curva renomeada quando completar uma volta de honra.