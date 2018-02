Michael Schumacher teria proposta para correr na A1GP

O alemão Michael Schumacher pode retornar às pistas em 2008. Mas não seria para competir na Fórmula 1, e sim na A1GP, cujos carros receberão motores da Ferrari. De acordo com o jornal espanhol As, a chegada do sete vezes campeão mundial serviria para revitalizar a categoria. Schumacher, que se aposentou da Fórmula 1 em dezembro de 2006, estaria com saudades da pista. Tanto que nos últimos meses realizou testes pela Ferrari em Jerez de la Frontera e em Montmelo, além de pilotar uma moto da Ducati, na MotoGP. A Ferrari quer tornar a A1GP vendável e atrativa aos patrocinadores. Por este motivo, a equipe estaria em conversas com Schumacher para um possível retorno. Segundo o jornal, o piloto alemão teria se interessado pela proposta, uma vez que a categoria é menos estressante do que a Fórmula 1. O retorno de Schumacher, no entanto, não está confirmado. O próprio alemão disse em suas últimas entrevistas que não pretendia mudar a decisão de se aposentar.