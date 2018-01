Michael Schumacher vence a primeira na temporada Apesar de viver um drama familiar, com a morte da mãe na véspera, o piloto alemão Michael Schumacher se superou e venceu neste domingo o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Esta foi a 62ª vitória dele na carreira, mas a primeira na temporada 2003 de Fórmula 1. O finlandês Kimi Raikkonen (McLaren) chegou em segundo e se manteve na liderança do campeonato, com 32 pontos. O brasileiro Rubens Barrichello fez uma boa corrida, mas foi atrapalhado por um erro da Ferrari na terceira parada nos boxes, e acabou em terceiro.