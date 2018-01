Michael Schumacher vira nome de rua A pequena cidade alemã de Kerpen, na Renânia, homenageou nesta segunda-feira seu cidadão mais ilustre: Michael Schumacher. Em uma breve cerimônia, que contou com a presença do piloto e de alguns fãs, o prefeito Ralf Valkysers retirou o pano que cobria a placa da rua Michael Schumacher, ex-Chrysler-Strasse. O tricampeão mundial de Fórmula 1 não nasceu lá, tampouco reside em Kerpen, mas mesmo assim se emocionou: "Foi aqui que eu cresci e onde deixei amigos com quem até hoje tomo minhas cervejas." Schumacher nasceu em Hürt-Hermülheim, próximo a Colônia, a cerca de 120 quilômetros de Kerpen, e reside em Vufflens-le-Chateau, ao lado de Genebra, na Suíça. É em Kerpen também que o piloto da Ferrari e seu irmão, Ralf, estão construindo o edifício que abrigará o museu da "história da família nas pistas."