Michael Schumacher volta a testar a Ferrari

Apesar de enfatizar que não pretende a correr na Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher voltará a pilotar uma Ferrari durante os treinamentos que a escuderia realizará entre os dias 4 e 7 de dezembro, no circuito de Jerez de La Frontera, na Espanha. O heptacampeão mundial voltou a pilotar um carro de Fórmula 1 há duas semanas, em Barcelona, e conseguiu o melhor tempo entre os pilotos que estiveram na pista, fazendo com que especulações fossem levantadas sobre um possível retorno às pistas. Tranqüilo, Schumacher deixou claro que não pretende voltar a correr profissionalmente na Fórmula 1, mas aproveitou a ocasião para tentar arrumar uma nova escuderia para seu irmão, Ralf Schumacher, que deixou a Toyota. De acordo com Michael, seu irmão seria uma ótima aquisição para a McLaren.