Michael vence e dispara na liderança O piloto alemão Michael Schumacher (Ferrari) venceu o GP da Europa neste domingo de manhã e disparou na liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Com a vitória de hoje, o alemão chega a 68 pontos e abre 24 pontos de diferença em relação a David Coulthard (McLaren), o segundo colocado na classificação geral e que neste domingo chegou em terceiro. O segundo colocado na prova de hoje foi o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams). Seu companheiro de equipe, Ralf Schumacher chegou em quarto. O brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari) terminou a prova em quinto e Mika Hakkinen (McLaren) foi o sexto. Com esse resultado, Rubinho ganha dois pontos e sobe para 26 na classificação geral, onde ocupa a terceira posição. Mais da metade da prova - de 67 voltas - foi consumida por uma briga doméstica entre os irmãos Michael e Ralf Schumacher. Michael largou na frente, mas estava sendo ameaçado seriamente por Ralf. Só que o piloto da Williams foi punido com parada de 10 segundos nos boxes, por ter feito uma manobra irregular na 29ª volta, ao parar para troca de pneus e reabastecimento. O carro perdeu posições e deixou a liderança tranqüila para Michael. Luciano Burti (Prost) terminou a prova na 12ª posição. Enrique Bernoldi (Arrows) e Tarso Marques (Minardi) abandonaram com problemas nos carros. A próxima etapa do mundial - o GP da França - está marcado para o dia 1º de julho. Veja o resultado do GP da Europa e a situação do Campeonato de Fórmula 1, após a nona etapa. GP DA EUROPA 1. Michael Schumacher (Ale) Ferrari 2. Juan-Pablo Montoya (Col) Williams 3. David Coulthard (ESC) McLaren 4. Ralf Schumacher (Ale) Williams 5. Rubens Barrichello (Bra) Ferrari 6. Mika Hakkinen (Fin) McLaren 7. Eddie Irvine (IRL) Jaguar 8. Pedro de la Rosa (Esp) Jaguar 9. Jacques Villeneuve (Can) BAR 10. Kimi Raikkonen (Fin) Sauber 11. Giancarlo Fisichella (Ita) Benetton 12. Luciano Burti (Bra) Prost 13. Jenson Button (ING) Benetton 14. Fernando Alonso (Esp) Minardi 15. Jean Alesi (Fra) Prost CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL 1. Michael Schumacher (Ale) 68 pontos 2. David Coulthard (ESC) 44 pts 3. Rubens Barrichello (Bra) 26 pts 4. Ralf Schumacher (Ale) 25 pts 5. Juan Pablo Montoya (Col) 12 pts 6. Mika Hakkinen (Fin) 9 pts 7. Nick Heidfeld (Ale) 8 pts 8. Jacques Villeneuve (Can) 7 pts Jarno Trulli (Ita) 7 pts Kimi Raikkonen (Fin) 7 pts Heinz Harald Frentzen (Ale) 6 pts 12. Olivier Panis (Fra) 5 pts 13. Eddie Irvine (ING) 4 pts 14. Jean Alesi (Fra) 3 pts 15. Giancarlo Fisichella (Ita) 1 pt J. Verstappen (Hol) 1 pt MUNDIAL DE CONSTRUTORES: 1. Ferrari 94 pontos 2. McLaren-Mercedes) 53 pts 3. Williams-BMW 37 pts 4. Sauber-Petronas 15 pts 5. Jordan-Honda 13 pts 6. BAR-Honda 12 pts 7. Jaguar 5 pts 8. Prost-Acer 3 pts 9. Benetton-Renault 1 pt Arrows-Asiatech 1 pt