Michelin ameaça processar diretor da Ferrari A quase briga entre Ferrari-Bridgestone e Michelin ganhou nesta sexta-feira novo capítulo: a empresa francesa enviou carta ao diário italiano Gazzetta dello Sport, contestando o diretor-técnico da Ferrari, Ross Brawn, que afirmou ao jornal que a Michelin estava usando ?pneus irregulares?. O documento diz ainda que a empresa estuda medidas legais para processá-lo. ?Não cabe a Ross Brown julgar nossos pneus, mas a FIA, e segundo a entidade eles são legais.? Brown declarou que os pneus dianteiros da Williams e McLaren, da marca Michelin, excedem, depois de usados, os 270 milímetros máximos para a banda de rodagem. Mais: que a Ferrari poderia até protestar contra resultados de corridas já passadas. Como Michael Schumacher, da Ferrari, foi nesta sexta-feira de novo o mais veloz nos treinos de Monza, e a Michelin forneceu pneus novos para seus times, já há quem acredite que a enorme vantagem demonstrada pela Williams nas últimas corridas deixará de existir. Mas o próprio Schumacher já declarou não acreditar que as coisas mudem tanto. Nesta quinta-feira as quatro melhores equipes do Mundial concluíram o treinamento de Monza. Schumacher acabou com o melhor tempo, 1min20s825 (61 voltas), seguido por Rubens Barrichello, Ferrari, 1min20s856 (54), e Juan Pablo Montoya, Williams, 1min21s054 (72). Esses três tempos são também os melhores da semana. O resultado de Monza sugere que a Ferrari e a Bridgestone reduziram um pouco, auxiliados pelas características do circuito, a diferença que as separaram da Williams e a Michelin. O GP da Itália, lá mesmo, será dia 14.