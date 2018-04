Michelin anuncia que continua na MotoGP

O fabricante francês de pneus Michelin anunciou, nesta quarta-feira, que tem boas perspectivas para a temporada 2008 da MotoGP, principal categoria do motociclismo, acabando com as especulações de que sairia da categoria, como já havia feito com a Fórmula 1. "Dani Pedrosa e Valentino Rossi asseguraram à Michelin o segundo e terceiro lugares do Mundial da MotoGP em 2007. Perdemos o título mundial este ano, mas foram 15 conquistas consecutivas entre 1992 e 2006", disse a firma em nota divulgada. A empresa francesa também completa seu anúncio ao dizer que soma 26 títulos na categoria desde 1973. "A Michelin participa do Mundial de motovelocidade desde 1973 e já obteve 26 títulos na principal categoria, mas aprendemos que há derrotas que ensinam mais que vitórias", afirmou Frédéric Henry-Biabaud, diretor de Competição no grupo Michelin. Contando com Valentino Rossi e Dani Pedrosa, a Michelin promete um novo modelo de pneus para voltar ao topo da categoria. "Esta temporada 2007 da MotoGP nos serve de motivação para chegar a 2008 com o claro objetivo de vencer." (com Efe)