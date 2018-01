Michelin começa processo de reembolso A Michelin anunciou nesta sexta-feira os detalhes do processo de reembolso aos torcedores que foram ao GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, no dia 19 de junho, em Indianápolis. Como a fabricante francesa não garantiu a segurança de seus pneus, as 7 equipes para quem ela fornece material não disputaram a prova - assim, a corrida foi um fiasco, com apenas 6 carros na pista, todos da Bridgestone. Para tentar diminuir os estragos causados, a Michelin irá reembolsar todos as pessoas que compraram ingresso para a corrida em Indianápolis - estima-se em 100 mil - e ainda distribuirá 20 mil entradas para a edição 2006 do GP dos Estados Unidos. O custo disso tudo deve ser de US$ 8 milhões. ?Nossos esforços, combinados com os do Indianápolis Motor Speedway (empresa dona do circuito), desenvolveram um programa rápido e eficaz para o reembolso a todos os espectadores presentes no GP dos Estados Unidos do valor integral de sua entrada para o dia da corrida?, diz o comunicado divulgado pela Michelin nesta sexta-feira. Assim, cerca de 95% dos espectadores que compraram ingressos, já identificados pela administração do circuito, receberão uma carta na próxima semana com as orientações para receber o reembolso. Já os outros 5% restantes, ainda não identificados, têm até o dia 29 de agosto para entrar em contato com a administração do circuito para que possam receber o dinheiro de volta. Além disso, os 20 mil ingressos para a prova do ano que vem serão distribuídos gratuitamente entre todos que foram ao GP do dia 19 junho.