Michelin consegue pódio inédito Pela primeira vez desde que a Michelin retornou à Fórmula 1, no ano 2000, a marca francesa conseguiu as três primeiras colocações no pódio e o GP de Melbourne teve momentos em que os pilotos usaram pneus para asfalto seco e molhado. "Vamos para o GP da Malásia cheios de confiança porque foi lá que, ano passado, os pneus Michelin tiveram seu melhor desempenho", falou Juan Pablo Montoya, da Williams, segundo ontem e na Malásia em 2002. Venceu Ralf Schumacher, da Williams também, com uma vantagem de mais de um minuto sobre Michael Schumacher.