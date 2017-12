Michelin critica esquema da Williams Pierre Dupasquier, diretor da Michelin, criticou neste domingo a decisão da Williams de estabelecer a estratégia de apenas um pit stop para seus dois pilotos. "Se você quer vencer na Fórmula 1 tem de ser agressivo, por isso nossos pneus estão mais macios. Tentar disputar a corrida com apenas uma parada foi um exercício fora da realidade." Dupasquier lançou uma suspeita impressionante sobre a Ferrari. "Acho que seus pilotos classificaram-se sábado com bom volume de gasolina no tanque. É o que se pode imaginar depois da performance deles neste domingo, tão diferente de sábado, na sessão que definiu o grid."