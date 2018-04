Mika Hakkinen anuncia aposentadoria definitiva

O finlandês Mika Hakkinen anunciou neste sábado que deixou definitivamente as competições após participar da tradicional prova Stars & Cars da escuderia Mercedes em Stuttgart. O piloto de 39 anos conquistou o mundial de Fórmula 1 de 1998 e 1999 com a equipe McLaren, tendo disputado 161 corridas pela categoria, nas quais alcançou 20 vitórias. Em 2001 o finlandês deixou a F-1, mas continuou concorrendo com a Mercedes na categoria DTM.