Mika Hakkinen confirma aposentadoria O piloto finlandês Mika Hakkinen acabou com todas as especulações de um possível retorno à Fórmula 1, nesta sexta-feira, ao confirmar sua aposentadoria. O anúncio foi feito em Hockenheim, onde domingo será disputado o GP da Alemanha, por meio de um vídeo, apresentado pela equipe McLaren. ?Passei por muitas coisas na F-1 e tive muitos êxitos?, afirmou o campeão mundial de 1998 e 1999. ?Acho que não vale a pena forçar as coisas. Quero estar com minha família e acompanhar o crescimento do meu filho, Hugo?, disse o finlandês, que pedira uma licença à equipe inglesa no ano passado. Em 11 temporadas na F-1, Hakkinen disputou 161 GPs, venceu 20 provas, somou 26 poles e acumulou 420 pontos. A direção da McLaren confirmou os pilotos Kimi Raikkonen e David Coulthard para a temporada de 2003.