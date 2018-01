Mika Hakkinen volta às pistas Depois de quatro anos afastado, o bicampeão mundial de Fórmula 1, o finlandês Mika Hakkinen confirmou nesta terça-feira que vai voltar às competições. Este ano, ele vai disputar o campeonato alemão de turismo (DTM), correndo pela Mercedes-Benz. ?A DTM será um grande desafio para mim?, disse o piloto, de 36 anos que reconhece não saber direito quais são as suas condições físicas e técnicas. ?Só quando começar a temporada, dia 17 de abril, em Hockenheim, vou ter uma noção sobre as minhas reais condições", disse. Hakkinen foi campeão mundial de Fórmula 1 com a McLaren-Mercedes em 1998 e 1999 e há quatro anos anunciou a aposentadoria. A temporada na DTM começa no dia 17 de abril e conta com um total de 11 provas, que serão disputadas em vários países da Europa. A competição conta com 20 pilotos de seis países.