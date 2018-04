Mil Milhas abre temporada brasileira A temporada brasileira do automobilismo começa oficialmente no dia 27, com a 30ª edição das Mil Milhas Brasileiras, no Autódromo de Interlagos. Pilotos novos e veteranos estarão na prova, que contará também com argentinos como Oscar Larrauri, ex-piloto da F-1, e Cristiano Ratazzi. Leia mais no Jornal da Tarde