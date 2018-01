Mil Milhas: Campeão pode ficar fora O carro que ganhou as Mil Milhas este ano pode ficar fora da competição de 2006, no dia 21 de janeiro. Os integrantes da equipe Medley afirmam que não têm como enquadrar o Audi TT utilizado este ano nas novas regras das quatro categorias do evento, pois a fábrica não recomenda o aumento de 50 quilos no peso sob o risco de causar danos estruturais ao veículo. Os organizadores das Mil Milhas explicam que as mudanças no regulamento ? divulgadas no site oficial em 20 de setembro, depois de aprovadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo ? tiveram como objetivo adequar as regras da competição às da FIA GT. Os organizadores esperam que o evento passe a fazer parte do calendário da categoria futuramente.