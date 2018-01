Mil Milhas: equipe de Giaffone é pole A equipe de Felipe Giaffone, filho do maior campeão das Mil Milhas, Zeca Giaffone (5 vitórias), larga neste sábado, em Interlagos, na pole position na edição que celebra 50 anos de história da prova. Com o protótipo ZF 01 Ford e seus 615 cavalos, Felipe Giaffone, Vitor Meira e Paulo Bonifácio estabeleceram nesta quinta-feira, na terceira sessão classificatória, o ótimo tempo de 1m30s247, com média de 171,888 km/h. A largada das Mil Milhas será no sábado, às 12 horas, e a previsão é de que o diretor de prova, Carlos Montagner, dê a bandeirada ao vencedor por volta das 23 horas. O grid foi definido tomando-se o melhor tempo de cada um dos 33 concorrentes nas duas sessões classificatórias de quarta-feira e nas duas disputadas nesta quinta. Felipe Giaffone, segundo colocado em 2005 com o ZF, embora com outro motor, manteve os pés no chão, apesar da pole position e do passado vitorioso de seu pai. "O ZF 01 é um carro muito rápido, bom de motor, veloz nas curvas e freia bem, mas estamos falando de uma corrida com 11 horas de duração", disse o piloto. Ainda com o tempo de quarta-feira, o time do Corvette C5R, de Paulo Gomes, Alencar Júnior, Clemente Lunardi e Mike Hezemans, vai sair na segunda colocação, com 1m32s586 e média de 167,545 km/h. O maior concorrente do ZF 01 de Giaffone, Meira e Bonifácio, ao lado do Corvette, é a escuderia de Tony Kanaan, Pedro Lamy, Raul Boesel e Alcides Diniz, com o Mercedes DTM. Eles ficaram com o terceiro tempo no grid, 1m32s635, obtido também na quarta-feira. Promotor do evento, Antonio Hermann reuniu a imprensa nesta quinta-feira, em Interlagos, para anunciar que as Mil Milhas vão abrir o Mundial FIA GT de 2007.