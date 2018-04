Mil Milhas inicia treinos nesta 4ª Duas sessões livres nesta quarta-feira à tarde, a partir das 14 horas, marcam o início da 30ª edição das Mil Milhas Brasileiras. Participarão da prova, a primeira do ano no País, pilotos como Raul Boesel, Nelsinho Piquet e Felipe Giaffone, entre outros. Estão inscritos 80 carros, dos quais apenas 64 alinharão no grid. O treino de classificação ocorre sexta-feira, em quatro sessões ? duas diurnas e duas noturnas. A largada das Mil Milhas será à meia-noite de sábado.