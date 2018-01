Mil Milhas: Kanaan e Giaffone na pole Os pilotos tiveram apenas cerca de meia hora entre o início da terceira sessão classificatória, neste domingo, com início às 19h30, e a chegada da noite. Para piorar, o asfalto ainda apresentava vários pontos de umidade intensa e a tradicional neblina de Interlagos começava a cair. Com isso, as marcas da tomada de tempo anterior, realizada das 15h40 às 16h40, disputada a maior parte do tempo sem chuva, foram as que definiram o grid da 33ª edição das Mil Milhas: a equipe formada por Tony Kanaan, Felipe Giaffone, Luiz Otávio Paternostro e Paulo Bonifácio, com seu notável protótipo ZF, vai largar, nesta segunda-feira à meia-noite, na pole position, com o tempo de 1min31s795. Em segundo ficou outro carro avançado, o Audi TT DTM da família Negrão, Xandy, Xandinho e Guto, e Vinicius Losacco, com 1min33s040. Na segunda fila estará a equipe campeã em 1993 e 1995, formada pelo austríaco Franz Konrad, o alemão Uwe Alzen e o brasileiro Antônio Hermann, com Saleen S7R, 1min33s40, e os vencedores da prova ano passado, dos italianos Piergiuseppe Perazzini, Gabriele Matteuzzi, Marco Cioci e o norte-americano Tom Weickardt , com o Dodge Viper GTS-R, 1min35s870. Tony Kanaan e Felipe Giaffone largam na pole.