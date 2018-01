Mil Milhas: largada será ao meio-dia Comemorando os 50 anos das 1.000 Milhas Brasil, que será realizada no dia 21 de janeiro de 2006, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, a organização divulgou, nesta terça-feira, várias mudanças na prova. A principal delas foi a mudança do horário da largada: da meia-noite para o meio-dia, visando levar mais público. O promotor do evento, Antonio Hermann, disse que a expectativa é que o evento atraia o público de 40 mil pessoas. Entre os destaques da prova, Hermann anunciou a presença de estrelas como Nelson Piquet, que pela primeira vez deve correr com Nelsinho; além de Tony Kanaan, Emerson Fittipaldi e Christian Fittipaldi. O desfalque será a equipe Medley, atual campeã, com Xandy, Guto, Xandinho Negrão e Giuliano Losacco.