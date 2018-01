Mil Milhas muda definição do grid O sistema de definição do grid da edição que celebra os 50 anos das Mil Milhas Brasileiras precisou ser alterado. Nesat quarta-feira, em Interlagos, seria o pole day, ou seja, os dez primeiros no grid sairiam das quatro sessões de treinos classificatórios, programadas até para o período noturno. Mas o mau tempo na Europa atrasou o embarque dos pneus para São Paulo ? a maioria dos concorrentes só receberá o equipamento nesta quarta. Com isso, as posições de largada serão definidas pela combinação dos tempos dos treinos classificatórios de quarta e quinta. A prova será disputada sábado, com largada ao meio-dia. A expectativa é de que termine por volta das 23 horas. Os ingressos podem ser adquiridos apenas nas bilheterias do autódromo. Estão inscritos os mais avançados carros das categorias protótipos e turismo, como Ferrari, Aston Martin, Saleen, Porsche, Maserati, Mercedes, para a disputa das Mil Milhas.