Mil Milhas terá largada à meia-noite Amanhã, à meia-noite, em Interlagos, será dada a largada para a 31.ª edição das Mil Milhas Brasileiras, a mais tradicional prova do automobilismo brasileiro, criada em 1956. Nada menos de 64 carros e 200 pilotos tentarão receber a bandeirada domingo, por volta do meio dia, depois de 1.609 quilômetros percorridos em alta velocidade. A corrida tem muitas atrações, como a presença dos maiores pilotos em atividade no País, exemplo de Ingo Hoffmann, e de carros espetaculares, como o Porsche GT3 RS, de 430 cavalos de potência. É preciso reconhecer: as Mil Milhas não têm mais o charme de outras épocas, embora sua importância no calendário nacional permaneça grande. No final dos anos 50 e ao longo da década de 60, os heróis da competição eram Catarino Andreatta, Breno Fornari, Camilo Christófaro, com suas históricas carreteras. Mais: as disputas entre as equipes oficiais de fábrica, recém-criadas, como Vemag e Willis, e seus pilotos, Bird Clemente, Luis Pereira Bueno, Wilson Fittipaldi, José Carlos Pace, dentre outros, levavam muita gente para Interlagos. Não há mais essa identidade do piloto com seu time. Os tempos são outros. O quarteto formado por Ingo Hoffamann, Xandy Negrão, Ricardo Etchenique e Fernando Nabuco, com Porsche GT RS, larga na pole position, com o tempo de 1min40s357. Ao seu lado, na primeira fila, estará a escuderia de Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1, Thiago Marques, Paulo de Tarso, pai dos dois, e Juliano Moro, como protótipo construído por Ademar Moro, pai de Juliano, equipado com motor VW 2,0 litros, V-6 turbo, com 300 cavalos de potência. Outro Porsche, vencedor das duas últimas edições da prova, registrou o terceiro tempo. Ele será pilotado por Raul Boesel, Max Wilson, Ricardo Maurício e Paulo Boni.