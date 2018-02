Mil Milhas terá vários ídolos da F1 Sete ex-pilotos da Fórmula 1 já estão confirmados para o aniversário de 50 anos das Mil Milhas Brasileiras, no dia 21 de janeiro de 2006, em Interlagos, São Paulo: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Wilsinho Fittipaldi, Christian Fittipaldi, Pedro Lamy, Gianni Morbidelli e David Brabham. Além deles, deverão participar Tony Kanaan, campeão da IRL em 2004 e vice em 2005, e Nelsinho Piquet, que disputa a GP2 e A1 Grand Prix. A partir de 2006, e nos próximos 15 anos, a organização da tradicional prova do calendário brasileiro estará nas mãos do empresário e piloto Antônio Hermann e de Ricardo Pereira, ex-diretor da Tele Monte Carlo. A idéia é fazer da primeira prova uma corrida especial por causa dos 50 anos e para marcar a nova administração. Além dos pilotos, Antônio Hermann quer trazer carros de ponta, como Aston Martin, Lamborghini, Porsche, Corvette e outros, além dos modelos que competem na categoria FIA GT. As Mil Milhas terão um novo horário a partir do ano que vem, com largada ao meio-dia do dia 21, um sábado, e não mais à meia-noite. Dessa forma, os pilotos terão cerca de sete horas de luz natural e seis correndo à noite. Sem ter de passar toda a noite no autódromo, a estimativa é que o público seja bem maior durante a corrida. Também o sistema de classificação para a largada será modificado. E o primeiro treino oficial já será disputado entre 16 e 17 de dezembro.