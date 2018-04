Mil Milhas: time escocês é destaque A equipe do escocês Jamie Campbell-Walter, campeão mundial FIA GT em 2000, e de Alcides Diniz, Alfredo Guaraná e Belmiro Júnior, com um Lister Storm GT2, motor V-12 Jaguar, foi a mais veloz do dia hoje, nos dois treinos livres para a 30ª edição das Mil Milhas. Eles registraram, na primeira sessão, realizada entre 14 e 15h30, a boa marca de 1min39s030. O segundo melhor tempo do dia ficou com o time que havia ficado em primeiro nos treinos de quarta-feira, formado por Nelsinho Piquet, Juliano Moro, atual campeão sul-americano de Fórmula 3, Vitor Meira, campeão da F-3 em 2000, e Arialdo Pinho, com um protótipo Beach Park, com motor VW AP 2.0 Turbo, tempo de 1min41s479. Depois do fim da primeira sessão, choveu forte no autódromo de Interlagos, o que fez com que a maioria das equipes não melhorasse suas marcas no treino seguinte. Uma das exceções foi a da Raul Boesel, Andre Lara Resende, Regis Schuck e Flávio Trindade, com um Porsche GT3, que obteve 1min42s981, terceiro tempo do dia. A escuderia de Zeca e Felipe Giaffone, Ruyter Pacheco e Flavio Andrade, com o protótipo BMW, fez 1min43s275, ainda na sessão da manhã. Com muita probabilidade a disputa pela pole position, amanhã, nas quatro sessões classificatórias, duas diurnas e duas noturnas, reunirá essas escuderias. Como tradicionalmente os tempos registrados durante o dia são melhores que durante à noite, a pole para a prova deverá ser decidida no segundo treino diurno, entre as das 16 às 16h40.