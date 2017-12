Minardi admite ter preterido Tarso Os seguidos problemas mecânicos de Tarso Marques na Minardi na temporada 2000 - terminou apenas 5 das 12 corridas que disputou este ano e em Silverstone foi o primeiro piloto a não conseguir classificação em três anos - tinham uma razão de ser. O empresário australiano Paul Sttodart, principal acionista da escuderia, revelou nesta quarta-feira que a sua equipe deu o pior equipamento para o piloto brasileiro. Em entrevista disponível no site especializado Fórmula1.com Sttodart explicou que ?como o Tarso não trouxe nenhum dinheiro para o time, o seu carro foi aquele que costumava apresentar problemas, já que o melhor equipamento estava sempre no carro do espanhol Fernando Alonso?. Paul Sttodart adiantou também que ?o Tarso é um piloto muito bom e fez o serviço que nós pedimos para ele?. Quanto ao fato de tê-lo substituído pelo malaio Alex Young, o empresário australiano explicou que ?ao longo do ano, eu sempre dizia para o Tarso que se o piloto certo viesse com um bom orçamento, eu o trocaria. Ele sabia disso desde o seu primeiro dia na Minardi nesta temporada. No começo dissemos que ele faria três corridas, e o fato de ele ter feito 14 mostra o quanto nos demos bem?. O australiano, entretanto, deixou aberta a possibilidade de Tarso voltar a correr pela Minardi nio ano que vem. ?Pode ser. Eu pilotei com ele na semana passada, numa apresentação do Minardi com dois lugares em Misano, e conversamos bastante. Certamente eu farei tudo o que puder para ajudá-lo a ingressar em outra equipe. Se ele não conseguir nada, então vocês o verão na Minardi no ano que vem.?