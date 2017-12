Minardi anuncia acordo com piloto húngaro O húngaro Zsolt Baumgartner foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como o novo piloto do Minardi para a temporada 2004. Baumgartner, que vai completar 23 anos em 1º de janeiro, será companheiro do italiano Gianmaria Bruni, de 22 anos. Os dois vão ocupar as vagas do holandês Jos Verstappen e o dinamarquês Nicolas Kiesa.