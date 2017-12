Minardi anuncia italiano como reserva O italiano Enrico Toccacelo será o piloto oficial da sexta-feira e o reserva da escuderia Minardi no "estreante" GP da Turquia de Fórmula 1, em Istambul, no dia 21. Os pilotos oficiais da Minardi são os holandeses Christijan Albers e Robert Doornbos. Toccacelo tem 26 anos e vem do vice-campeonato da F-3000 no ano passado, quando o campeão foi seu conterrâneo Vitantonio Liuzzi. "É a oportunidade que todos os jovens pilotos querem na vida", disse Toccacelo.