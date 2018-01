Minardi contrata piloto austríaco A Minardi anunciou nesta terça-feira a contratação de seu segundo piloto para a temporada 2005 da Fórmula 1. O escolhido foi o austríaco Patrick Friesacher, que será companheiro do holandês Christijan Albers, que já tinha sido confirmado em dezembro. Com isso, resta apenas uma vaga de piloto para a temporada que começa dia 6 de março, com o GP da Austrália. É na Red Bull, antiga Jaguar, que definiu apenas o escocês David Coulthard até agora - o austríaco Christian Klien disputa com o italiano Vitantonio Liuzzi. Aos 24 anos, Friesacher disputou as últimas 4 temporadas do Mundial de Fórmula 3000 - foi o 5º colocado no ano passado. ?É a realização de um grande sonho chegar à Fórmula 1. Estou muito feliz por estrear na Minardi. Conheço muita gente na equipe, o ambiente é familiar e não haveria melhor maneira de começar minha carreira na categoria?, disse o piloto austríaco. Na última temporada, em que somou apenas 1 ponto, a Minardi foi pilotada pelo húngaro Zsolt Baumgartner e pelo italiano Gianmaria Bruni.