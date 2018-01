Minardi contrata piloto britânico O inglês Justin Wilson, de 24 anos, campeão de F-3.000 em 2001, pilotará para a Minardi no ano que vem. Wilson já havia realizado testes na equipe, mas sua altura - cerca de 1,90 metro - o impediu de correr na F-1 nesta temporada. Em 2003, porém, Wilson terá um carro capaz de acomodar seu porte avantajado. "Estou ansioso pelo início do Mundial e muito grato a Paul Stoddart (dono da equipe) por sua confiança em mim." Wilson, que teria levado para a equipe mais de US$ 3 milhões em patrocínio, assinou contrato por um ano, com opção para mais dois. Stoddart, entusiasmado, aposta que o piloto será a revelação da categoria em 2003. "Em agosto, quando a tentativa de acomodá-lo no carro falhou, disse a ele para não perder a esperança, que faríamos um chassi especial. Abaixamos o banco e mudamos a posição dos pedais. As alterações foram consideráveis e isso demonstra nossa confiança nele." Crise - Para o presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, 2002 marcou o fim de uma era para a equipe, "em termos esportivos e econômicos". "Ganhamos 15 de 17 corridas e acho que não conseguiremos repetir o desempenho em 2003." Em sua reunião anual com a imprensa, Montezemolo admitiu que os investimentos na F-1 estão escassos e a publicidade passa por um momento difícil. "Temos de ter consciência de nossa responsabilidade. De Bernie Ecclestone (promotor do Mundial) às equipes e aos construtores. Ou se chega a um acordo até 2007 (a maioria dos contratos publicitários termina em 2006) ou os construtores organizarão um campeonato paralelo. Com a FIA, que se ocupa da política, mas também com um tipo de Liga, com objetivos comerciais." Em outras pistas - Mika Hakkinen, de 34 anos, campeão de F-1 em 98 e 99, disputará o Rali Círculo Polar, em janeiro.